Prefeitura de Ibaté continua levando vacinação contra a gripe para colaboradores das empresas da cidade

A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal, facilitar o acesso dos trabalhadores à imunização e promover a saúde coletiva dentro dos ambientes de trabalho. Nesta quinta-feira (10) a equipe de saúde esteve presente na sede da empresa, onde centenas de colaboradores foram imunizados contra a gripe e também aproveitaram para atualizar a vacina antitetânica.

A vacinação contou com a presença da coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Ibaté, Caroline Basaglia, que destacou a importância da prevenção.

“A vacinação é uma das formas mais eficazes de evitar complicações causadas pela gripe, principalmente em ambientes com grande circulação de pessoas. Essa ação conjunta com as empresas é fundamental para garantir que mais pessoas sejam protegidas”. Afirmou Caroline.

O sócio-proprietário da empresa, Paulo Ruscito, agradeceu a parceria com a Prefeitura e ressaltou a importância do cuidado com os colaboradores.

“Para nós é essencial garantir o bem-estar da nossa equipe. Essa iniciativa da Secretaria de Saúde facilita o acesso à vacina e demonstra a preocupação com a saúde da nossa comunidade. Agradecemos a todos os envolvidos por essa ação tão importante”, disse Paulo.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que outras empresas interessadas em receber a vacinação itinerante ainda podem fazer a solicitação. Para isso, basta enviar um e-mail para a Vigilância Epidemiológica de Ibaté, no endereço vigep@ibate.sp.gov.br, informando o nome da empresa, a quantidade de colaboradores e a faixa etária dos funcionários a serem vacinados.

