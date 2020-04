Suspeito de furto é amarrado em poste pela população em cidade da região

Moradores do Jardim Campo Verde, em Limeira (SP), amarraram ontem (15) um homem que é tido como suspeito de vários furtos no bairro. O rapaz ficou amarrado ao poste até a chegada da Polícia Militar.

À PM, a informação que chegou foi que na Rua Paschoal Abdalla Simonelli havia uma ocorrência de vias de fato. Quando chegaram no endereço, viram o rapaz de 31 anos amarrado ao poste.

Conforme populares, o suspeito invadiu imóvel em construção e o dono do imóvel relatou que há alguns dias o local tem sido invadido por desconhecidos. Como o local está em obras, ele não soube dizer se algo foi levado na ocorrência envolvendo o ajudante. Porém, segundo o proprietário, um rolo de arames já teria sido levado anteriormente em uma das invasões.

Outro indício que levou a vizinhança a suspeitar do ajudante ao vê-lo pulando o muro de dentro para fora, é que ele carregava uma camisa verde dentro de uma bolsa, que seria a mesma que um suspeito foi visto entrando no local em outra ocasião.

A PM ouviu o rapaz acusado e ele afirmou ter entrado na obra apenas para usar o banheiro. Como no momento em que foi detido ele não tinha furtado nenhum objeto, a ocorrência foi registrada como suspeita de furto do material de construção e liberado em seguida. (Rápido no Ar).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também