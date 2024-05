Concessionária instala luminárias fotovoltaicas na "Serra dos Padres"

Serra dos Padres - Crédito: divulgação

A concessionária Eixo SP iniciou nesta segunda-feira (20) a instalação de 300 luminárias com painéis fotovoltaicos no trecho de serra da SP 310 - Rodovia Washington Luís. A implantação dos novos equipamentos ocorrerá em ambos os sentidos da via entre o km 194, próximo ao acesso a Corumbataí, e o km 197, na altura do Posto Geral de Fiscalização (PGF). A implantação das luminárias solares faz parte do projeto de modernização e melhoria das rodovias sob gestão da Eixo SP. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na primeira quinzena de junho.

O trecho de serra da SP 310 apresenta um cenário com curvas acentuadas e descidas e subidas íngremes, o que exige muita atenção dos motoristas, especialmente à noite. A implantação da iluminação tem como objetivo ajudar a reduzir os riscos, aumentando a visibilidade e a segurança viária. Com as luminárias, os condutores terão uma visão mais clara das condições da pista, permitindo antecipar movimentos e dirigir com maior segurança. A melhoria na iluminação também facilita a sinalização de eventuais obstáculos, o que contribui para a redução de acidentes.

"Nos trechos de serra, os riscos de acidentes aumentam pois temos veículos que trafegam em velocidade mais baixa e outros mais rápidos. À noite, com a visibilidade mais restrita, esses riscos se intensificam. Por essa razão, a implantação da iluminação é uma medida importante, que ajuda a trazer mais segurança aos nossos usuários, contribuindo diretamente com o esforço da concessionária em oferecer rodovias seguras e um trânsito com zero mortes", afirma a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho.

Segurança com sustentabilidade

Além de melhorar a visibilidade noturna para motoristas, o uso de tecnologia sustentável representa uma economia significativa de energia a longo prazo. As luminárias fotovoltaicas são sistemas de iluminação que utilizam energia solar para funcionar. Elas consistem em uma luminária equipada com um painel fotovoltaico, uma bateria para armazenar a energia solar coletada, um controlador de carga e uma lâmpada, geralmente de LED.

Da asessoria

Leia Também