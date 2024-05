Ibaté intensifica ações no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

No dia 18 de maio, o Brasil volta sua atenção para uma causa crucial: o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Em Ibaté, essa data ganha destaque. A cidade abraça a causa e intensifica suas ações de combate a essa forma de violência.

Durante todo o mês de maio, as escolas municipais e os programas sociais voltados para crianças, como o Projeto Espaço Amigo da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social, promovem uma série de atividades educativas e preventivas.

Um exemplo inspirador desse comprometimento é o Projeto Gira Mundo, coordenado pelo professor Alex da Universidade Federal de São Carlos e adotado como projeto social de Ibaté. Diariamente, os profissionais trabalham incansavelmente com as crianças, abordando de forma sensível e didática as diversas formas de proteção contra o abuso e a exploração sexual.

Além disso, o projeto estimula o diálogo aberto e franco entre as crianças e os adultos responsáveis por elas, incentivando-as a expressar suas dúvidas, medos e experiências. Essa troca de informações e a construção de vínculos de confiança são fundamentais para a prevenção do abuso e da exploração sexual infantil.

Neste Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, Ibaté reforça seu compromisso em proteger e promover o bem-estar das crianças e dos adolescentes. A cidade mostra que, com educação, conscientização e ação comunitária, é possível criar um ambiente seguro e acolhedor para as futuras gerações.

Por trás de cada atividade realizada, está o esforço conjunto de educadores, assistentes sociais, pais e toda a comunidade, demonstrando que juntos somos mais fortes na luta contra o abuso e a exploração sexual infantil.

"Em Ibaté, estamos profundamente comprometidos com a proteção de nossas crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual. Esta causa é uma prioridade absoluta para nossa administração, e nos esforçamos diariamente para criar um ambiente seguro e acolhedor. Através de programas educativos, ações preventivas e o engajamento de toda a comunidade, trabalhamos incansavelmente para conscientizar e prevenir essa forma de violência. Sabemos que a educação e a união são fundamentais para construir um futuro mais seguro e digno para todos os nossos jovens, e não mediremos esforços para alcançar esse objetivo", destacou o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella.

Que o dia 18 de maio não seja apenas uma data no calendário, mas sim um lembrete constante do nosso compromisso em proteger a infância e a adolescência, construindo um futuro mais seguro e digno para todos os nossos pequenos cidadãos.

