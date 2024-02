Segurança e Fiscalização de Ibaté se reúnem para definir metas para 2024

Crédito: Divulgação

Autoridades responsáveis pela segurança pública e fiscalização do município se reuniram terça-feira, 6, no Complexo Social, com o objetivo de estabelecer metas e estratégias para o ano de 2024.

O encontro abordou uma série de questões pertinentes, incluindo procedimentos para o período do Carnaval, atendimento às ocorrências envolvendo menores de idade, além do trabalho em conjunto para prevenir furtos e operações para combater perturbações do sossego público, e a fiscalização de veículos com escapamento aberto, visando mitigar o ruído excessivo nas vias públicas.

A reunião, promovida pela Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal de Ibaté (GCMI), Conselho Tutelar e órgãos de Fiscalização de Postura, firmando o compromisso contínuo dessas instituições para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.

Ressalta-se que esta iniciativa conjunta é parte dos esforços contínuos do município para tornar a cidade mais segura e proteger seus habitantes. Outro ponto abordado durante a reunião, foi anunciado o retorno da Atividade Delegada, uma importante medida que coloca policiais militares em dias de folga para trabalhar em prol da segurança, sendo remunerados pela Prefeitura.

O capitão Daniel Márcio Molina, que assumiu a 1ª Cia do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), em São Carlos, que corresponde à cidade de Ibaté, relatou que, nesse momento, tem trabalhado especialmente para minimizar a prática de furtos e roubos que vem sendo registrado nos últimos meses na cidade de Ibaté. “Estamos acompanhando esses acontecimentos e esperamos poder contar com o apoio da população, como sempre contamos, para que denuncie e ajude a Polícia Militar. Todos sabem que a identidade é mantida no mais absoluto sigilo”, destacou.

As autoridades presentes reafirmaram o compromisso de trabalhar em conjunto e de forma integrada, para enfrentar os desafios, garantindo um ambiente seguro e tranquilo para todos os munícipes.

