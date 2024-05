Campanha do agasalho é lançada em Ibaté

Com a chegada do inverno, a solidariedade se torna mais essencial do que nunca para aquecer os corações e as vidas daqueles que mais precisam. Em Ibaté, a união de esforços entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, e o Fundo Social de Solidariedade, é evidente na adesão à Campanha do Agasalho 2024. Essa iniciativa não apenas visa proporcionar conforto físico, mas também demonstra o poder transformador que a colaboração e a empatia têm em nossa comunidade.

O objetivo é simples: reunir peças em bom estado, desde roupas até calçados, para serem doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os meses mais frios do ano.

Amanda Affonso, coordenadora da Assistência Social explica que os moradores de Ibaté podem fazer suas contribuições na Assistência Social até o dia 31 de julho. ”Cada peça doada é um gesto de solidariedade que pode fazer uma enorme diferença na vida de alguém”, destacou.

As doações podem ser roupas masculinas, femininas e infantis; cobertores e roupas de cama; meias e gorros; sapatos e toalhas. Ao realizar a doação, é importante certificar-se que as peças estão em boas condições. Sapatos sem par, roupas sujas, furadas, manchadas ou com rasgos, por exemplo, são descartados no processo de triagem. “Se cada um doar uma peça de roupa, um par de sapatos, conseguiremos não só atingir a meta de peças doadas, mas ultrapassar esse número e deixar o inverno de todos aqueles que tanto precisam mais quente e acolhedor”, finalizou a coordenadora da Assistência Social”.

