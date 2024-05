GCM detém mulher após furto em supermercado em Ibaté

Na tarde de hoje, por volta das 16h20, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté foi acionada para atender uma ocorrência de furto em andamento em um supermercado, localizado no Bairro São Benedito.

Segundo informações, uma mulher de 35 anos foi flagrada pelo segurança do estabelecimento furtando diversos produtos, incluindo pacotes de salame, queijo e Nutella. A suspeita tentou sair do local sem pagar pelos produtos e se recusou a abrir a bolsa para o segurança, que acionou a GCM.

Ao chegarem ao local, os guardas municipais constataram o furto e a mulher confessou o crime. Ela afirmou que já havia cometido furtos em outros supermercados no passado. Os produtos furtados, avaliados em aproximadamente R$ 370,00, foram recuperados.

Diante dos fatos, a mulher que conta com mais de 10 passagens criminais foi detida pela GCM e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, junto com os produtos furtados e o segurança do supermercado. Ela ficou à disposição da Justiça para as medidas cabíveis.

Leia Também