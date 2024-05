Alunos da Apae de Ibaté visitam o Centro de Controle de Zoonoses

SIGA O SCA NO

Nos últimos dias, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) “João Trevizan” contou com a alegria e a curiosidade dos estudantes e professores da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Ibaté, que embarcaram em uma jornada de conhecimento e sensibilização sobre a importância do cuidado com os animais.

Ao adentrarem as instalações do CCZ, os alunos foram imersos em um ambiente que não apenas abriga animais, mas também promove seu bem-estar e saúde. Guiados pelos profissionais dedicados que compõem essa unidade, os estudantes puderam entender a dimensão do trabalho ali realizado e como ele impacta positivamente a comunidade.

A visita não se limitou a observar de longe; pelo contrário, os alunos tiveram a oportunidade de interagir diretamente com os animais residentes no CCZ. Essa proximidade proporcionou uma experiência única, repleta de aprendizado e empatia, à medida que os estudantes entenderam a importância de cuidar e respeitar os nossos companheiros de quatro patas.

Essa iniciativa não teria sido possível sem o engajamento dos professores e profissionais que organizaram e acompanharam a visita. Além disso, o apoio do prefeito José Luiz Parella foi crucial, demonstrando o compromisso da administração municipal com a educação e o bem-estar animal.

Ao encerrar essa visita enriquecedora, fica evidente que investir na educação das futuras gerações sobre a importância do cuidado com os animais é um passo fundamental para construirmos uma sociedade mais compassiva e responsável. Que iniciativas como essa continuem a florescer, inspirando cada vez mais pessoas a agirem em prol do bem-estar animal e da harmonia entre humanos e animais em nossa comunidade.

Adoção consciente

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) "João Trevizan" não apenas desempenha um papel vital no controle populacional e na saúde dos animais, mas também se tornou um ponto de encontro para aqueles que desejam fazer a diferença na vida de um animal de estimação. Com um compromisso fervoroso à adoção responsável, o CCZ incentiva ativamente as pessoas a considerarem a opção da adoção ao invés da compra de animais de estimação.

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, as portas do CCZ estão abertas para aqueles que desejam conhecer os animais disponíveis para adoção.

Ao adotar um animal do CCZ, as pessoas estão não apenas ganhando um novo membro da família, mas também estão fazendo uma escolha que salva vidas. Os animais abrigados no CCZ muitas vezes vêm de situações difíceis, e ao adotá-los, os indivíduos estão oferecendo a eles uma segunda chance de felicidade e amor.

