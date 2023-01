Secretaria Municipal de Ibaté atualiza números de casos da dengue

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou nesta quarta-feira, 25, números atualizados de casos de dengue na cidade.

De acordo com o anunciado, os dados apontam que desde o início desse ano, foram notificados 22 casos, sendo 10 negativos, 03 positivos e 9 pessoas aguardam o resultado de exame.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária municipal da Saúde, faz um alerta para que as pessoas fiquem vigilantes e evitem a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. "O início de 2023 tem sido muito chuvoso, as pessoas precisam estar vigilantes. Os cuidados devem estar voltados para o combate aos criadouros do mosquito em todos os ambientes de convivência, em casa, espaços públicos, no trabalho", recomenda.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Salezzi Fiorani, enfatiza que a população precisa fazer a limpeza semanal dos quintais não deixando água parada, evitando locais que podem se tornar criadouros do mosquito. "Devemos redobrar os cuidados para combater o Aedes Aegypti, por isso, pedimos a colaboração de todos. Esperamos contar com a participação da população ibateense”, ressalta.

A Secretaria da Saúde alerta sobre as principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti:

Para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti é necessário manter bem tampados caixas, tonéis e barris de água; colocar o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada; não jogar lixo em terrenos baldios; guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo; não deixar água da chuva acumular sobre a laje; encher os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda; guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva; limpar as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água; lavar com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

