Secretaria de saúde apura morte de mulher em Ibaté

Hospital Municipal de Ibaté - Crédito: Divulgação

Uma mulher de 32 anos morreu na noite desta sexta-feira (10) após buscar atendimento médico por duas vezes no Hospital Municipal de Ibaté. Segundo informações, ela se queixava de dores abdominais.

Outra informação recebida pelo portal é que na primeira vez que ele foi ao hospital teria sido retirada por outra mulher sem ter alta médica.

A Prefeitura de Ibaté informou que, assim que foi comunicada sobre o falecimento, o Secretário de Saúde, o Secretário Adjunto da Saúde e a Secretária Adjunta de Assuntos Jurídicos compareceram ao hospital para apurar os fatos. O prefeito também está acompanhando o caso de perto.

A direção do hospital afirmou que uma investigação interna está em andamento e que os laudos do Instituto Médico Legal (IML) são aguardados para determinar a causa da morte. Em nota, a Prefeitura ressaltou que todos os esforços foram feitos para prestar o atendimento necessário à paciente e manifestou solidariedade aos familiares diante da perda.

Nota na íntegra

A Prefeitura de Ibaté informa que, assim que soube do óbito da paciente, o Secretário de Saúde, o Secretário Adjunto da Saúde e a Secretária Adjunta de Assuntos Jurídicos, estiveram no Hospital para analisar o caso. O prefeito também está ciente do ocorrido.

A direção do hospital está apurando toda a situação e aguarda os laudos do IML para saber a causa do óbito.

A Prefeitura de Ibaté ressalta que, todo o atendimento necessário foi oferecido para a paciente a todo o momento e se solidariza com os familiares neste momento de dor.

