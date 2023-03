Promoção Social de Ibaté participa da 2º Assembleia do COEGEMAS-SP em Atibaia

A Secretaria de Promoção Social e Bem Estar de Ibaté participou na última semana da 2ª Assembleia Geral Ordinária da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social, na cidade de Atibaia.

O objetivo das assembleias é o de fortalecer as gestões de assistência social de cada cidade no intuito de prestar um atendimento de qualidade para a população em situação de vulnerabilidade.

Durante o encontro foram discutidos temas como Lançamento do protocolo de emergência e Calamidade Pública na gestão municipal apresentado pela Renata Ferreira, apresentação do Programa de Fortalecimento do Cadastro Único- PROCADS, com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, família e Combate à fome, apresentado pela Diretora Ana Gabriela Filipi Sambiase.

Na ocasião foram dados os informes do Conselho Estadual de Assistência Social- CONSEAS, Comissão Intergestores Bipartite, entre outros informes. “O CONSEAS tem a responsabilidade de subsidiar os Conselhos Municipais de Assistência Social – CMAS com a aplicação de normas fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS no que se refere ao seu funcionamento e aplicação de normas federais, visando a concessão de registros e certificados de fins filantrópicos às entidades privadas prestadoras de serviços. Compete ao CONSEAS-SP ainda zelar pela efetivação do sistema Descentralizado e Participativo de Assistência Social”, explicou Amanda C.S. Affonso Vieira, coordenadora da Assistência Social.

Amanda ainda destacou sobre a elevada importância do encontro devido as articulações Municipais, como também sobre as novas orientações referente ao Cadastro Único, na qual o Governo Federal está realizando mudanças. “Quem trabalha com Assistência Social tem um chamado, algo que nos move. Esta integração é importante, pois estamos cuidando de pessoas”, finalizou.

