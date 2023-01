Projeto Ibaté em Férias termina nesta sexta-feira, 3

Crédito: Divulgação

As crianças de Ibaté estão aproveitando ao máximo as férias escolares de janeiro, com inúmeras opções de lazer, oferecidas pelo Projeto Ibaté em Férias, que teve início dia 23 e termina nesta sexta-feira, 3 de fevereiro.

Cerca de 400 crianças, de 6 a 12 anos, estão participando de gincanas, atividades que incentivam a prática de esportes, oficinas de dança, brincadeiras lúdicas, socialização e muita diversão.

Amanda Affonso, Coordenadora de Assistência Social, conta que essas atividades acontecem nas Escolas Municipais Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado, e na Vera Helena Trinta Pulcinelli, no Jardim Icaraí. “Todos os participantes recebem café da manhã e lanches, diariamente, além de uma alimentação mais reforçada, no horário de almoço, em parceria com o projeto Merenda nas Férias”, contou.

Nesta edição, além do movimento realizado nas escolas, na última sexta-feira, 27, as crianças tiveram uma programação diferente, participaram de atividades na Piscina Municipal com os monitores do projeto, em parceria com a Secretaria de Esporte. "Foi um dia gratificante, a alegria estava estampada no rostinho das crianças", comentou Raul Seixas II, secretário-adjunto de esportes.

O Prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, reforça o compromisso da Prefeitura em garantir acesso à cultura, lazer e recreação para crianças da cidade durante o período das férias escolares. “O projeto, proporciona além de alimentação, atividades para que as crianças se ocupem e não pensem em fazer coisas erradas, evitando que fiquem nas ruas, longe de más companhias. Mais um projeto pioneiro de Ibaté que, com certeza, assim como o Merenda Nas Férias, se tornará referência para que outras prefeitura possam implantar em suas cidades”, finalizou.

