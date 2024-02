Prefeitura faz a festa da criançada na matinê de carnaval em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté realizou uma grande festa para as crianças no último domingo, 11, de carnaval, na Pirâmide da Mata do Alemão.

Com ambiente totalmente decorado, os pequenos foliões caíram na folia e se divertiram com muita espuma, confete e serpentina.

Durante o evento, a animação ficou por conta do cantor Junior Karrerah e seus bailarinos. Além da diversão, também foi oferecido para a criançada cachorro-quente, água e suco. “Sabemos que em uma festa como essa, tem que ter alguma coisa para comer, principalmente, quando se trata de um evento feito para criança”, contou o prefeito.

O gestor cultural, Joziel Gama ressalta que é sempre uma alegria participar de eventos para as crianças da cidade, pois observar a alegria da garotada, não tem preço. “A administração realizou essa matinê, especialmente, pensando nas nossas crianças, pois queremos sempre proporcionar momentos de diversão e lazer para toda garotada, que merecem”, destacou.

A Guarda Municipal de Ibaté executou a segurança na matinê e controlou a entrada de acesso à Pirâmide. “A festa foi direcionada às crianças, portanto, adultos só acompanhados dos mesmos. Logo no portão principal, a equipe orientou a todos, bem como não permitiu a entrada de bebida alcoólica no local”, explica Vitor Reis, comandante da GM.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também