Rede municipal de ensino de Ibaté celebra o “Dia de Quem Cuida de Mim”

Crédito: Divulgação

No último dia 10, a rede municipal de ensino de Ibaté comemorou o “Dia de Quem Cuida de Mim”, ao invés de “Dia das Mães”. A comemoração teve como objetivo proporcionar atividades desde a elaboração de mimos à momentos especiais de convivência nas escolas.

Dia das Mães e Dia dos Pais. Datas especiais criadas para homenagear talvez as duas figuras mais importantes na vida de uma pessoa. Se para muita gente a data marca almoços em família e dias de rever fotos, para outras a data tem um significado especial: é hora de lembrar aqueles que talvez não têm laços sanguíneos, mas cuidam, nutrem e educam como verdadeiros pais.

É uma jornada marcada por gestos de acolhimento e respeito às diversas formas de família que compõem o mosaico de nossas vidas escolares. Nasceu da sensibilidade para com as crianças e estudantes que, em meio às festividades tradicionais, sentiam um vazio pela ausência de seus pais. Assim, essa iniciativa floresceu, como uma resposta amorosa à necessidade de reconhecer e homenagear aqueles que se dedicam com a mesma intensidade ao cuidado e à educação.

“Os alicerces desse projeto são construídos sobre a compreensão de que a família vai além dos laços de sangue. Professores, cuidadores, avós, tios, irmãos mais velhos - todos desempenham papéis vitais na jornada de crescimento e aprendizado das crianças. Muitas vezes, são eles que secam as lágrimas, incentivam os sonhos e celebram as conquistas diárias” cita Danielli Chaves, secretária municipal de Educação e Cultura.

Este dia não é apenas uma pausa na rotina escolar, mas uma reverência àqueles que, por vezes, ficam à margem das celebrações. É um lembrete sincero de que a presença não se mede apenas pela proximidade física, mas também pelo amor e pelo cuidado dedicados a cada passo do caminho.

