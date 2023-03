Prefeitura de Ibaté orienta população sobre descarte correto e dias da coleta de lixo

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos recomenda que a população deposite os sacos de lixo para fora das residências, em embalagem e local adequados, apenas no dia em que o caminhão de coleta passar pelo bairro. É considerado lixo doméstico todo aquele gerado em cozinhas, banheiros e limpeza de casa, ou seja, o lixo comum e úmido.

O lixo deixado no chão, muitas vezes é rasgado por animais. O descarte do lixo necessita ser feito de maneira correta, facilitando o serviço dos coletores de modo que a prestação de serviço seja adequada para todos, contribuindo com uma cidade cada vez mais limpa.

A coleta de lixo continua sendo realizada em dias alternados, no período noturno, com a mesma rota estabelecida em toda a cidade. A Prefeitura lembra que além dos bairros, o lixo doméstico também é coletado em todos os Distritos Industriais e na área rural.

Ibaté conta com caminhões novos para a coleta de lixo na cidade, sendo todos adquiridos pela atual administração, que atendem toda a demanda e mantém a coleta em ritmo normalizado. “É importante que a população colabore colocando os sacos de lixo no máximo duas horas antes do caminhão coletor passar, evitando que os sacos sejam rasgados por pessoas que buscam materiais recicláveis”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Daniel Luis Antonio Cardoso.

O secretário lembra que a Prefeitura de Ibaté instalou placas informativas em várias regiões do município, sobre a proibição do descarte irregular de lixo em terrenos públicos ou privados, bem como, em vias públicas [ruas e até mesmo calçadas], alertando sobre o risco de escorpiões. “O lixo doméstico e o entulho que são jogados pelos cidadãos nesses locais, oferecem condições para que escorpiões, outros insetos e animais que causam perigo à Saúde Pública, se proliferem”, alertou.

Se a população presenciar alguém jogando lixo doméstico ou entulhos em terrenos públicos ou privados, deve denunciar imediatamente. Ligue no 153. O valor da multa para quem for flagrado é de R$ 1.028,40, conforme Lei Municipal nº 2.394/08. ” Quando o assunto é limpeza, a responsabilidade é de todos. Manter uma cidade limpa é ao mesmo tempo um direito e um dever. Todos podem e devem ajudar”, finalizou Cardoso.

Cronograma da coleta de lixo doméstico:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA

-Jardim Encanto do Planalto (Esfer);

-Jardim América;

-Jardim Cruzado I e II;

-Jardim Primavera;

-Residencial José Giro;

-CDHU I e II;

-Jardim Menzani;

-Jardim do Bosque;

-Jardim Icaraí;

-Jardim Nossa Senhora Aparecida

-Jardim Mariana I e II.

TERÇA, QUINTA E SÁBADO

-Encanto do Planalto I e II;

-Jardim Nosso Teto (Popular);

-Jardim São Benedito;

-Residencial Mariana;

-Vila Bandeirantes;

-Santa Terezinha;

-Vila Tamoio;

-Jardim Domingos Valério;

-Jardim das Palmeiras II;

-Residencial Jequitibá;

-Distrito Industrial I.

SEGUNDA A SÁBADO

-Centro;

-Distrito Industrial II.

QUINTA-FEIRA

-Banco da Terra I e II

