CartÃ£o Bolsa FamÃ­lia -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (9) o período de pesagem obrigatória dos beneficiários do Programa Bolsa Família referente à primeira vigência de 2026. A ação segue até o dia 11 de maio.

O acompanhamento é uma das condicionalidades do programa e tem como objetivo monitorar a saúde dos beneficiários, principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestantes. A pesagem permite que as equipes de saúde avaliem o estado nutricional das famílias e garantam o acesso às políticas públicas de saúde.

Para realizar o procedimento, os beneficiários devem procurar a Unidade de Saúde de Referência e conversar com o agente comunitário de saúde, que fará a orientação necessária para o atendimento.

Os atendimentos estão sendo realizados em dois períodos: das 8h30 às 11h e das 13h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o acompanhamento é obrigatório para a manutenção do benefício. Caso a pesagem não seja realizada dentro do prazo, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado.

Leia TambÃ©m