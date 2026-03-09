(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
RegiÃ£o

Prefeitura de IbatÃ© inicia pesagem obrigatÃ³ria de beneficiÃ¡rios do Bolsa FamÃ­lia

09 Mar 2026 - 19h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
CartÃ£o Bolsa FamÃ­lia - CartÃ£o Bolsa FamÃ­lia -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta segunda-feira (9) o período de pesagem obrigatória dos beneficiários do Programa Bolsa Família referente à primeira vigência de 2026. A ação segue até o dia 11 de maio.

O acompanhamento é uma das condicionalidades do programa e tem como objetivo monitorar a saúde dos beneficiários, principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestantes. A pesagem permite que as equipes de saúde avaliem o estado nutricional das famílias e garantam o acesso às políticas públicas de saúde.

Para realizar o procedimento, os beneficiários devem procurar a Unidade de Saúde de Referência e conversar com o agente comunitário de saúde, que fará a orientação necessária para o atendimento.

Os atendimentos estão sendo realizados em dois períodos: das 8h30 às 11h e das 13h às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o acompanhamento é obrigatório para a manutenção do benefício. Caso a pesagem não seja realizada dentro do prazo, o benefício do Bolsa Família pode ser bloqueado.

 

Leia TambÃ©m

Motociclista morre apÃ³s colidir na traseira de caminhÃ£o em via de acesso da regiÃ£o
Tristeza Na RegiÃ£o16h03 - 09 Mar 2026

Motociclista morre apÃ³s colidir na traseira de caminhÃ£o em via de acesso da regiÃ£o

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado e atingido por caminhÃ£o na Washington LuÃ­s
CordeirÃ³polis14h21 - 09 Mar 2026

Pedestre morre apÃ³s ser atropelado e atingido por caminhÃ£o na Washington LuÃ­s

OperaÃ§Ã£o conjunta da PM e Guarda Municipal prende suspeito por trÃ¡fico de drogas
IbatÃ©06h52 - 09 Mar 2026

OperaÃ§Ã£o conjunta da PM e Guarda Municipal prende suspeito por trÃ¡fico de drogas

Motorista morre apÃ³s utilitÃ¡rio bater em defensa e capotar na SP-197
Brotas06h26 - 09 Mar 2026

Motorista morre apÃ³s utilitÃ¡rio bater em defensa e capotar na SP-197

PolÃ­cia Militar apreende faca em escola durante aÃ§Ã£o de Ronda Escolar
AnalÃ¢ndia14h02 - 07 Mar 2026

PolÃ­cia Militar apreende faca em escola durante aÃ§Ã£o de Ronda Escolar

Ãšltimas NotÃ­cias