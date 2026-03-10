(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

PolÃ­cia Militar e Detran realizam operaÃ§Ã£o de fiscalizaÃ§Ã£o do transporte escolar

10 Mar 2026 - 15h13Por Da redaÃ§Ã£o
A Polícia Militar realizou, na manhã desta terça-feira (10), uma operação de fiscalização do transporte escolar em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A ação ocorreu a partir das 11h, nas proximidades de escolas estaduais.

De acordo com a Polícia Militar, a iniciativa teve como objetivo verificar as condições de segurança e a regularidade dos veículos utilizados no transporte de estudantes, além de orientar motoristas sobre o cumprimento das normas de trânsito.

Durante a operação, foram abordados cinco veículos e cinco pessoas. Ao todo, foram lavrados 14 Autos de Infração de Trânsito por irregularidades constatadas durante a fiscalização.

Segundo a PM, operações desse tipo são realizadas periodicamente com o intuito de reforçar a segurança no transporte de alunos e garantir que os veículos estejam em conformidade com a legislação vigente.

Ãšltimas NotÃ­cias