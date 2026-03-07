Viatura PM AnalÃ¢ndia -

Uma ação da Polícia Militar do Estado de São Paulo resultou na apreensão de uma faca dentro de um armário de estudante em uma escola estadual de Analândia, na manhã desta sexta-feira (6).

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento da equipe de Ronda Escolar. Os policiais foram acionados pela direção da unidade de ensino após receberem informações de que um aluno estaria guardando uma faca em seu armário e que, dias antes, teria feito ameaças a um colega.

Diante da situação, um professor tutor e um coordenador da escola realizaram a verificação no armário indicado, onde localizaram uma faca de cozinha. O objeto foi imediatamente apresentado à direção da escola, que solicitou a presença da Polícia Militar.

Durante a abordagem, o adolescente negou ter feito ameaças e afirmou que encontrou a faca no pátio da escola. Segundo ele, o objeto foi guardado no armário para evitar que outros alunos o utilizassem para danificar a estrutura da sala de aula.

A responsável pelo estudante foi chamada e todos foram encaminhados ao plantão policial, juntamente com a faca apreendida.

No Distrito Policial, foi elaborado o boletim de ocorrência por ameaça, e o objeto foi apreendido por meio de Auto de Exibição e Apreensão. Após serem ouvidas, as partes foram liberadas.

Leia TambÃ©m