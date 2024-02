Polícia Civil de Ibaté prende em São Carlos mais um acusado de matar homem no Popular

Bismarques Souza de Almeida foi agredido até a morte -

A Polícia Civil de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr., prendeu o quarto acusado de participar do assassinato de Bismarques Souza de Almeida, de 33 anos, ocorrido em 26 de junho de 2023 no bairro Popular. Através de um trabalho minucioso de investigação e inteligência, os quatro autores do crime foram identificados e presos.

Após o crime, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Ibaté iniciou um levantamento detalhado do caso. Através de análises de imagens, entrevistas com testemunhas e outras diligências, os investigadores identificaram os três primeiros envolvidos: L.G., de 20 anos, W.B., de 24 anos, e E.H.S., de 21 anos. Estes indivíduos já haviam sido presos em uma operação recente da Polícia Civil.

O quarto envolvido, M.S., inicialmente conseguiu escapar, mas foi localizado e preso na cidade de São Carlos. Todos os quatro autores foram detidos e aguardam a conclusão do inquérito no Centro de Triagem.

