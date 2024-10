PM prende dois envolvidos em latrocínio

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 07h22

19 Out 2024 - 07h22 Por Da redação

Movimentação no local da ocorrência e no detalhe a vítima - Crédito: Flávio Fernandes

A Polícia Militar prendeu em flagrante dois jovens, de 17 e 19 anos, suspeitos de participação no latrocínio de Alexsandro de Souza dos Santos, de 35 anos, ocorrido na madrugada de sexta-feira (18), no Residencial Monte Carlo, em Araraquara. A vítima foi baleada na frente do filho de apenas 5 anos e da esposa.

“Desde a madrugada nós soubemos da ocorrência e as nossas viaturas da Polícia Militar não pararam e vamos continuar as diligências para encontrar o terceiro. Foram detidos outros 2 indivíduos que não tiveram participação e apenas foram levados pra delegacia para averiguação. O trabalho nosso vai continuar, estamos no encalço e vamos até o fim atrás desse autor para mostrar pra dar uma resposta para sociedade e trazer Justiça para família”, disse a Tenente Juliana.

Durante a ação criminosa, os bandidos levaram o carro da vítima, um Fiat Bravo, que foi encontrado abandonado pela Guarda Municipal. Com um dos presos, a polícia encontrou um simulacro de arma, drogas e outros materiais relacionados ao tráfico.

Em depoimento à polícia, os dois jovens confessaram participação no crime, mas alegaram que o objetivo era apenas roubar o carro da vítima. No entanto, a polícia investiga a motivação do disparo que matou Alexsandro.

As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido no crime, que teria efetuado o disparo fatal. A polícia trabalha com a hipótese de que o tiro tenha sido disparado após a chegada da família na residência.

O caso gerou grande comoção na cidade, principalmente pela brutalidade do crime e pelo fato de ter ocorrido na frente de uma criança. As investigações continuam para localizar o terceiro envolvido e elucidar todos os detalhes do caso.

