Latrocínio: homem é morto a tiros na frente da família durante assalto em residência

18 Out 2024 - 06h35

Movimentação no local da ocorrência e no detalhe a vítima - Crédito: Flávio Fernandes

Um crime bárbaro chocou Araraquara na madrugada desta sexta-feira (18). Alexsandro de Souza dos Santos, de 35 anos, foi morto a tiros durante um assalto em sua residência no Jardim Monte Carlo. A crueldade dos criminosos ficou marcada pela pergunta feita à criança de 5 anos, presente no momento do crime: "Você quer que seu pai ou sua mãe morra?".

Segundo testemunhas, três assaltantes invadiram a casa na Avenida Sérgio Vitor Dall'acqua e, ao encontrarem Alexsandro, sua esposa e o filho, dispararam duas vezes contra o homem. Um dos tiros atingiu o tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A família estava em casa quando os criminosos chegaram e já haviam separado alguns objetos para levar. Ao perceber a presença dos moradores, os assaltantes demonstraram uma frieza assustadora, questionando a criança sobre quem deveria morrer.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a perícia. Os criminosos fugiram levando um Fiat Bravo da família. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) investiga o caso.

