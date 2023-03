PM apreende motos suspeitas em Ribeirão Bonito

Uma das motos apreendidas pela PM - Crédito: Divulgação

Policiais Militares de Ribeirão Bonito foram acionados na tarde desta quinta-feira, 16, via Copom para atendimento de ocorrência de um suposto tráfico de drogas e que teria duas motos produtos de furto.

Os PMs foram até o local indicado e em contato com o dono da residência que franqueou a entrada da equipe, foram avistadas as motocicletas que em consulta, uma delas constou produto de furto. A outra estava com a numeração do motor e do chassi suprimida.

Já em revista, com um dos suspeitos foi localizado quatro porções de maconha.

As motocicletas e os acusados foram apresentados na delegacia de Ribeirão Bonito para as deliberações de praxe.

