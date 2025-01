Pedestre morre atropelado por caminhão na SP-225 na madrugada deste domingo

Na madrugada deste domingo (12), um pedestre morreu após ser atropelado por um caminhão na rodovia SP-225, em Brotas.

De acordo com o relato do condutor do caminhão, ele trafegava pela faixa dois de rolamento quando, o pedestre, que caminhava pelo acostamento, entrou repentinamente na pista. Sem tempo hábil para desviar, o atropelamento foi inevitável.

Com o impacto, o pedestre foi lançado na faixa de rolamento, e o caminhão parou no acostamento. O óbito do pedestre foi constatado ainda no local.

Equipes da Polícia Rodoviária e do resgate foram acionadas para atender à ocorrência. A via foi parcialmente interditada até a remoção do corpo e do veículo. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Leia Também