Pedestre morre atropelado na rodovia Washington Luís

Na noite deste sábado (7), um acidente foi registrado na Rodovia Washington Luís, em Rio Claro, envolvendo três veículos e resultando na morte de um pedestre.

De acordo com a Artesp, os veículos trafegavam no sentido capital/interior, quando, na altura do quilômetro 175, um automóvel precisou desviar repentinamente para evitar atingir um pedestre que estava na pista. O automóvel Onix, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e atropelou o pedestre, que morreu no local antes da chegada dos socorristas.

Na sequência, um automóvel UP colidiu na traseira do Onix e uma motocicleta, que vinha logo atrás, bateu no UP. Os três veículos ficaram parados na faixa da esquerda, causando a interdição parcial da via.

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária estiveram no local para realizar o atendimento e organizar o tráfego, que permaneceu lento por algumas horas. O pedestre, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.

