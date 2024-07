Pai é acusado de estuprar o próprio filho de 9 anos

Plantão Policial Araraquara - Crédito: Araraquara Agora

A Polícia Civil de Araraquara investiga homem de 36 anos acusado de estuprar o próprio filho de 9 anos. Quem fez a denúncia foi a própria mãe na madrugada deste domingo (21).

Segundo a mulher, o menino apresentou comportamento estranho e disse que estava com medo de ficar sozinho com o pai. Desconfiada, ela levou a criança até um hospital particular. Lá, o garoto teria contado que estava sendo abusado pelo pai e a última vez teria sido no sábado.

A Polícia Militar foi acionada e o caso registrado no plantão policial como estupro de vulnerável e segue sendo investigado. O pai será chamado para prestar depoimento.

Colaborou Flávio Fernandes

