OperaÃ§Ã£o realiza 412 testes de bafÃ´metro e registra 7 recusas em Descalvado

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Policiais militares do 1º Pelotão da 3ª Companhia do 38º BPM/I realizaram, na noite de ontem, a Operação Direção Segura em conjunto com o Detran, na cidade de Descalvado. A ação teve como objetivo intensificar a fiscalização de trânsito e prevenir acidentes causados pela combinação de álcool e direção.

A operação foi realizada na Avenida Descalvado, no cruzamento com a Rua Coronel Arthur Whitacker, entre 19h e 21h30. Durante o período, diversos condutores que transitavam pelo local foram abordados pelas equipes.

Ao todo, foram realizados 412 testes de etilômetro (bafômetro). Como resultado da fiscalização, sete motoristas foram autuados por recusa em realizar o teste, conforme prevê a legislação de trânsito. Também houve o recolhimento de um veículo por falta de licenciamento.

Segundo a Polícia Militar, a iniciativa tem caráter preventivo e busca aumentar a segurança viária, reduzir acidentes e conscientizar os motoristas sobre a importância de respeitar as leis de trânsito, principalmente em relação à condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas.

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