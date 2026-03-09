(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
IbatÃ©

OperaÃ§Ã£o conjunta da PM e Guarda Municipal prende suspeito por trÃ¡fico de drogas

09 Mar 2026 - 06h52Por Da redaÃ§Ã£o
Uma operação conjunta das forças de segurança de Ibaté resultou na prisão de um homem por tráfico de entorpecentes na noite deste sábado (8), no bairro Jardim Cruzado.

De acordo com informações da Polícia Militar e da Guarda Municipal, equipes realizavam a Operação Saturação, com reforço no patrulhamento em diversos bairros da cidade, quando abordaram um indivíduo em atitude considerada suspeita.

Durante a revista, os agentes localizaram porções de substâncias semelhantes à cocaína, maconha e “ice”, além de uma quantia em dinheiro e uma máquina de cartão de crédito, itens que, segundo a polícia, podem estar relacionados à comercialização de drogas.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as demais providências legais.

