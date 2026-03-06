Ã”nibus do cantor Latino sofre acidente na SP-310

CrÃ©dito: Foto: Artesp e Redes Sociais

O ônibus que transportava o cantor Latino e sua equipe se envolveu em um acidente na manhã desta sexta-feira (6) na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 309, em Matão. Apesar do susto, o artista não se feriu e passa bem.

Segundo informações da concessionária responsável pela administração do trecho, o ônibus trafegava pela faixa da direita da pista norte, quando, por motivos que ainda serão apurados, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo acabou atravessando para o outro lado da rodovia, entrando na pista sul e no acostamento em sentido contrário. Apesar da gravidade potencial da situação, não houve registro de vítimas graves.

Após o ocorrido, o próprio Latino publicou uma mensagem nas redes sociais relatando o acidente e agradecendo por todos estarem bem. O cantor afirmou que o episódio foi um grande susto para a equipe, mas destacou o sentimento de alívio por ninguém ter sofrido ferimentos graves. Nas redes, o artista também agradeceu pelo que chamou de “livramento”, reforçando que todos os ocupantes do ônibus sobreviveram ao acidente.

Duas pessoas da equipe precisaram de atendimento médico após o acidente. Um baixista e um roadie sofreram ferimentos leves e foram encaminhados para unidades de atendimento médico da região. O local exato para onde foram levados não foi informado até o momento. Os demais ocupantes do ônibus não precisaram de atendimento hospitalar.

Ainda segundo o empresário, o ônibus havia saído da cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e seguia viagem para São José do Rio Preto. O cantor tem show marcado na cidade neste sábado (7) e, até o momento, a apresentação não foi cancelada. A equipe segue avaliando as condições após o acidente, mas a expectativa é que a agenda seja mantida.

Informações operacionais indicam que o acidente ocorreu em um trecho de pista dupla da SP-310, com duas faixas de rolamento no local. No momento do ocorrido, as condições climáticas eram favoráveis, com tempo bom, o que descarta inicialmente fatores relacionados à chuva ou baixa visibilidade. As causas do acidente ainda serão investigadas.

