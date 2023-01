Natal de Luzes e Sons Ibaté teve público recorde na edição de 2022

Aliás, 2022 marcou a retomada das tradicionais apresentações musicais e culturais, que não foram realizadas nos dois anos anteriores, por conta da pandemia do novo Coronavírus.

Desde a abertura das festividades – que aconteceu no dia 26 de novembro – até o encerramento, o público de Ibaté e visitantes de toda a região e das mais variadas cidades do Estado de São Paulo, além das apresentações, puderam prestigiar o Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perruci Neto, montado há 48 anos na cidade; o Presépio em Tamanho Natural; a Iluminação de Natal com as grandes novidades que foram a Nova Casinha do Papai Noel, a Árvore de Coração e a Carruagem Iluminada, todos montados na Praça Central.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, que participou de quase todas as apresentações, ressalta que a população ibateense e os visitantes da região elogiaram bastante os festejos. “Foram 42 dias de festividades e um total de 20 apresentações, dentre elas, os shows de Regis Danese e da dupla Marcos Paulo e Marcelo, ‘Os filhos do Milionário e José Rico’, além das apresentações das igrejas evangélicas da nossa cidade, que também tiveram um espaço em nossa programação. Registramos um recorde de público e foi só elogio”, afirmou.

Além da iluminação, decoração e das apresentações, as famílias também aproveitaram a Praça de Alimentação, que se tornou um verdadeiro ponto de encontro durante os dias de festividades. “Só temos que agradecer ao povo ibateense e aos visitantes de outras cidades que, mais uma vez, garantiram o sucesso do nosso evento”, comentou Zé Parrella.

O prefeito agradeceu todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na organização do evento. “Obrigado a todos os servidores públicos envolvidos, que trabalharam incansavelmente para ornamentar a nossa cidade. Agradeço a Guarda Municipal, que trabalhou para garantir a segurança de todos, aliás, não tivemos nenhum incidente; aos artistas que se apresentaram, enfim, meu muito obrigado a todos”, finalizou.

Um dos maiores eventos de final de ano, o “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2022”, teve seu encerramento na última sexta-feira, dia 6 de janeiro, com a participação do Grupo Folclórico Congada e Tambu de São Benedito Rioclarense, que se apresentou pela segunda vez na cidade.O grupo tocou músicas em louvor aos Santos Reis, como celebração ao nascimento do Menino Jesus, e em agradecimento por mais um ano.