Mulher se joga de carro após motorista de aplicativo mudar a rota

Motorista de aplicativo foi assaltado na região do CDHU - Crédito: divulgação

Embora o caso tenha ocorrido na segunda-feira (11), ele foi registrado na Delegacia de Polícia de Araraquara apenas nesta terça-feira, com depoimentos das duas partes envolvidas: uma passageira de 41 anos e o motorista de aplicativo de 50 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista foi o primeiro a relatar o ocorrido. Ele afirmou que foi chamado para uma corrida no Jardim Brasília e, devido ao intenso trânsito na Alameda Paulista, decidiu alterar a rota para agilizar o trajeto. Segundo ele, a passageira entrou em pânico com a mudança inesperada de caminho, pedindo que ele parasse. “Ao meu ver, ela surtou, pediu para parar e se jogou do veículo", comentou o motorista em seu depoimento.

A versão da passageira, no entanto, difere. Ela explicou que, após perceber a mudança de rota e desconfiar da situação, pediu duas vezes para que o motorista parasse. Como ele não atendeu, ela teria tomado a decisão de saltar do veículo em movimento, o que resultou em ferimentos pelo corpo e a necessidade de atendimento em um hospital particular. A passageira também contestou a afirmação sobre o trânsito intenso e alegou que a recusa do motorista em parar a forçou a agir.

