Motorista de 36 anos morre apÃ³s colidir em guincho na SP-127

Uma mulher de 36 anos morreu após um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (9) na Rodovia SP-127, no trecho que liga Piracicaba a Rio Claro, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Claudinea Carvalho dos Santos.

A tragédia aconteceu no km 12 da rodovia, no sentido Piracicaba, após uma sequência de ocorrências no mesmo ponto da estrada.

De acordo com as informações, um primeiro veículo, um Volkswagen Up, perdeu o controle e parou no canteiro central da pista. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Para remover o carro, a concessionária responsável pela rodovia enviou um guincho ao local.

Durante o atendimento da ocorrência inicial, aconteceu o acidente fatal. Claudinea conduzia um Peugeot quando perdeu o controle da direção, rodou na pista e acabou colidindo violentamente contra a traseira do guincho que prestava atendimento no local.

Com o impacto, a motorista ficou gravemente ferida. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas e realizaram o socorro imediato. Claudinea chegou a ser retirada do veículo e encaminhada às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Civil do Estado de São Paulo irá investigar as circunstâncias do acidente.

A morte de Claudinea causou comoção entre familiares e amigos. Ela deixa marido e um filho. O velório está marcado para esta terça-feira (10), às 17h, no Cemitério Municipal da Vila Rezende, em Piracicaba, onde também ocorrerá o sepultamento.

Leia TambÃ©m