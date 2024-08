Motociclista morre em acidente em alça de acesso da Washington Luís

Um motociclista perdeu a vida em um trágico acidente ocorrido na madrugada deste domingo, dia 18, em uma alça de acesso da rodovia Washington Luís, na região de Matão. A vítima, ainda não identificada, perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu violentamente contra as defensas metálicas na curva final da SP326, que dá acesso à rodovia SP310.

De acordo com informações preliminares, o condutor teria perdido o controle do veículo em um trecho da via, vindo a se chocar contra a estrutura metálica. A força do impacto causou ferimentos graves, levando à morte do motociclista no local do acidente.

A Polícia Rodoviária esteve presente para realizar os primeiros atendimentos e isolar a área. A perícia técnica também foi acionada para analisar as causas do acidente e auxiliar nas investigações.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

