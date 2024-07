Motociclista morre após atropelar vaca na rodovia Washington Luís

Um motociclista faleceu na tarde deste sábado (6) após uma colisão múltipla na rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara.

De acordo com informações apuradas no local, a moto seguia sentido interior/capital, quando, ao se aproximar do km 276, o condutor se deparou com um animal de grande porte sobre a faixa de rolamento da esquerda. Sem tempo para frear ou desviar, a moto colidiu com o animal, fazendo com que ambos tombassem sobre a pista.

Na sequência, um utilitário que transitava pela faixa da direita, ao avistar a vítima caída na pista, invadiu a faixa da esquerda para tentar evitar a colisão. No entanto, acabou colidindo com a lateral direita de um caminhão. O condutor do caminhão, sem tempo para frear ou desviar, atropelou a vítima e colidiu com a moto, parando em seguida no acostamento.

O animal que causou o acidente, após ser atropelado pela moto, cruzou o canteiro central e invadiu a pista sul, onde foi novamente atropelado por outro utilitário . Após o fato, o utilitário parou no acostamento, enquanto o animal seguiu andando.

Com o impacto da colisão, o motociclista que não teve o nome revelado não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A passageira da moto, foi socorrida por equipes do SAMU e encaminhada para o hospital. O estado de saúde não foi informado.

Os motoristas dos utilitários e do caminhão não sofreram ferimentos.

Leia Também