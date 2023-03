Moto adulterada e furtada em São Carlos é localizada em Ibaté

Veículo foi recolhido ao pátio municipal - Crédito: Divulgação

Policiais militares em operação saturação pelo Jardim Cruzado, em Ibaté, localizaram na rua Matão, por volta das 14h desta quinta-feira, 16, uma Falcon preta com detalhes vermelhos.

Ao vistoriar a moto, os PMs notaram que a numeração do chassi e do motor estavam suprimidos. Após consulta via Copom a placa da moto também estaria trocada e seria de uma CBX 600 Hornet de Taboão da Serra. Foram feitas novas consultas e os policiais concluíram que a placa original era de uma moto de São José do Rio Preto, mas que teria sido furtada em São Carlos no dia 28 de fevereiro.

Diante dos fatos o veículo foi apreendido e recolhido ao pátio municipal.

