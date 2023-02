Lojas Americanas encerra as atividades em shopping na região

Lojas Americanas no shopping Jaraguá fechou as portas - Crédito: reprodução/Araraquara

A Americanas encerrou as atividades na loja que estava instalada no Shopping Jaraguá, em Araraquara. Segundo o comunicado divulgado na porta da antiga unidade, os trabalhos terminaram ontem (31).

Ainda não sabe ao certo o que aconteceu com os funcionários da unidade, mas fato é que a empresa passa por dificuldades no mercado financeiro. Recentemente uma dívida bilionária com credores foi descoberta e divulgada pelo ex- Ceo, que ficou apenas alguns dias no cargo.

Apesar de ter fechado a unidade do Jaraguá, a empresa continua operando com a loja no Centro de Araraquara. "Continuamos atendendo na loja da Rua São Bento", destaca o comunicado colado na porta da loja dentro do shopping.

(Araraquara Agora)

