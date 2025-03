Itirapina completa 90 anos; Negritude JÃºnior se apresenta nesta segunda-feira

Negritude Jr. é a principal atração das festividades dos 90 anos - Crédito: divulgação

Rota dos bandeirantes em busca de ouro no Século XVIII e de imigrantes portugueses da Ilha da Madeira, o município de Itirapina completa, nesta terça-feira, 25 de março, 90 anos de emancipação político administrativa.

O município surgiu de uma antiga povoação em terras de São João do Rio Claro, com o nome de Nossa Senhora da Conceição da Serra do Itaqueri, cuja capela sob invocação dessa Santa, foi iniciada em 1839.

Junto ao Morro da Bandeira ou Morro do Diabo, hoje Morro Grande das Posses, situava-se o povoado que, em 1852, foi elevado a freguesia, categoria equivalente a Distrito. A sede da freguesia foi transferida em 1873, para as margens do Ribeirão Itaqueri, junto à estrada de Rio Claro para Brotas, no local conhecido como Itaqueri da Várzea.

Em 1885 a Companhia Paulista de Estradas de Ferro inaugurou a estação de Morro Pelado, próxima ao monte de igual nome, para onde a povoação de Itaqueri da Várzea se transferiu devido à maior facilidade de acesso a outros centros, recebendo, também, o nome de Morro Pelado e, em 1900, essa denominação foi alterada para Itirapina, que na língua tupi significa “morro pelado”.

O município de Itirapina fora criado com seu desmembramento de Rio Claro. Ficou constituído dos Distritos de Paz de Itirapina e Itaqueri da Serra, pertencentes à Comarca de Rio Claro. Em 1935, foi instalado o município de Itirapina.

Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora da Conceição da Serra do Itaqueri, por Lei Provincial nº 5, de 5 de julho de 1852 e por Decreto Estadual nº 9, de 8 de janeiro de 1890. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o Distrito de Itirapina (Ityrapina) figura no Município de Rio Claro. Assim permanecendo em divisão administrativa referente ao ano de 1933.

Elevado à categoria de município com a denominação de Itirapina por Decreto nº 7031, de 25 de março de 1935, desmembrado de Rio Claro. Constituído do Distrito Sede e Itaqueri da Serra. Sua instalação verificou-se no dia 16 de junho de 1935.

O BERÇO DE ITIRAPINA - Itaqueri da Serra pode ser definido como o berço da cidade de Itirapina. A vila se originou por volta de 1770, provavelmente como área de parada de bandeirantes para repouso antes de seguir viagem em busca de ouro e de aventuras.

Oficialmente, o povoado foi fundado em 1781 com o nome de “Sesmaria do Itaqueri”. O povoado recebeu, inicialmente, grupos de colonizadores portugueses vindos da Ilha da Madeira. No centro do vilarejo, foi construída, em 1839 a Capela de Nossa Senhora da Conceição. A partir de 1840, começaram a chegar os primeiros grupos de escravos trazidos da África.

Anos mais tarde o lugarejo ganharia novos sotaques. Imigrantes italianos teriam chegado a partir de 1880. Em abril de 1871, Itaqueri foi elevada à categoria de distrito e teve suas divisas demarcadas.

A formação da vila de “Itaqueri de Baixo”, no pé da serra, é considerada, por alguns, como o início da “decadência” da vila, pois moradores começaram a se transferir para a vila “de baixo”. Até a primeira metade do século XX, foi uma das mais importantes aglomerações urbanas da região que hoje é o município de Itirapina, sendo, portanto, considerada a vila onde o município de Itirapina nasceu.

O distrito de Itaqueri, atualmente é um local muito tranquilo. No local vivem cerca de 40 pessoas. O distrito possui um rico conjunto arquitetônico, como a casa em que nasceu o político brasileiro Dr. Ulysses Guimarães, o armazém Feltrim e um cemitério em estilo bizantino.

A Capela de Nossa Senhora da Conceição foi construída em 1839. A imagem da santa é de origem portuguesa, esculpida em carvalho trazidos da Ilha da Madeira. Atualmente a capela mantém a sua originalidade com destaque para seu interior, coberto inteiramente com azulejo. Outro destaque do local é a Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição, que acontece anualmente em dezembro.

Além de todas essas riquezas, o local possui um enorme potencial para o turismo rural, dependendo apenas da mobilização da comunidade.

O Broa é um paraíso com uma enorme represa e várias praias

TURISMO E INDÚSTRIA - Depois de muitas décadas tendo sua economia quase que 100% voltada para a agropecuária, Itirapina vem tentando consolidar novos segmentos econômicos nos últimos anos. A indústria e o turismo surgem como dois grandes vetores para a cidade.

A Honda, implantada nos últimos anos gerou um efeito importante na ampliação de recursos tributários. Em uma década, entre 2012 e 2021, o volume de repasses de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da Secretaria Estadual da Fazenda para o município de Itirapina, saltou em cerca de 200%. De R$ 7.858.557,45 em 2012, os depósitos do imposto para os cofres públicos de Itirapina saltou para R$ 21.010.371,36 no ano passado

O avanço do tributo está ligado diretamente à implantação da fábrica de automóveis da Honda em Itirapina. O anúncio do investimento da montadora japonesa no pequeno município foi feito no dia 12 de agosto de 2013. A fábrica foi instalada numa área de mais de 5,8 milhões de metros quadrados entre as rodovias Washington Luís e Paulo Nilo Romano. Na época, o então prefeito José Maria Cândido (PMDB) previa que o orçamento do município cresceria de R$ 80 milhões para R$ 160 milhões em alguns anos. De fato, em 2025, o orçamento deve chegar a R$ 170 milhões.

O PIB do município, segundo o IBGE (2021) é de R$ 1.273.183,85, com PIB per capita de R$ 68. 413,96. O Valor Adicionado chega a R$ 844.660,72. As exportações somam R$ 119.839,886,00. O segmento que mais movimenta a economia é o de serviços, com 55,7% do PIB. A indústria já alcança 20,9 e a agropecuária 6,9%. No setor agro, a produção de ovos representa 38,2% da produção local. A cana vem em seguida, com 36,8%. A madeira de tora chega a 8%. O estoque de empregos formais no município é de 7.468 e o salário médio pago na cidade, segundo a fundação SEADE é de R$ 3.566,00.

FESTIVIDADES

Comemorações têm Negritude Júnior nesta segunda-feira

A Prefeitura Municipal de Itirapina, por meio da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente, prepara uma celebração inesquecível para os 90 anos da cidade. Nesta segunda-feira, dia 24, a Praça da Matriz receberá um show com a apresentação do grupo Sambahits às 20h30, seguido pelo consagrado Negritude Jr. às 22h30.

A prefeita Graça e o vice-prefeito Lemão Sanches destacam que o evento é um presente para a população, promovendo alegria, cultura e música de qualidade. A festa espera reunir essa data histórica ao som de muito samba e pagode para moradores e visitantes em um ambiente festivo.

Leia Também