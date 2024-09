Incêndio de grandes proporções chega perto de posto de combustível na Washington Luís

Incêndio de grandes proporções atingiu mata nas margens da Washington Luís - Crédito: Araraquara Agora

Um incêndio em uma área de mata, localizada atrás de um posto de combustível às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara, mobilizou equipes de emergência na noite desta quarta-feira (4). As chamas, que se iniciaram por volta das 18h30, puderam ser vistas de diversos pontos da cidade devido à grande quantidade de fumaça.

As equipes do Corpo de Bombeiros, de usinas da região e da concessionária responsável pela rodovia trabalham incansavelmente para conter as chamas e evitar que o fogo se propague para o posto de combustível e outras áreas urbanas. A causa do incêndio ainda é desconhecida e está sendo investigada.

Até o momento, não há informações sobre feridos e o posto de combustível não foi atingido pelo fogo. No entanto, a extensão da área atingida pelas chamas ainda não foi totalmente avaliada.

