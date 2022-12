Igreja é invadida e tem objetos furtados e vandalizados em cidade da região

Imagem de Santo Expedito foi danificada - Crédito: reprodução RCIA

A Paróquia de Santo Expedito e Nossa Senhora da Abadia, localizada no Jardim Victório de Santi, em Araraquara foi furtada na madrugada desta segunda-feira (26), levando sua direção a elaborar um boletim de ocorrência.

Em sua página nas redes sociais a igreja lamenta o ocorrido e pede “a ajuda de todo o povo de Deus, dos devotos de Santo Expedito e pessoas de boa vontade que sentirem no coração o desejo de nos ajudar”, destaca a nota.

Quase que sem condições de celebrar as cerimônias religiosas, a paróquia decidiu disponibilizar à população a conta e o PIX para o recebimento de doações. “Sua generosidade será muito bem-vinda para repormos o que nos foi roubado e também para que possamos instalar um sistema de câmeras e alarmes. Desde já muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, finaliza o comunicado.

Vandalismo

O vandalismo e o furto chocaram os moradores do bairro, lamentando que a marginalidade não está respeitando nem mesmo os templos religiosos: “Ajude-nos, Povo de Deus, peço que rezem pela nossa Paróquia. O inimigo tem nos tentado de todos os lados para ver até onde vai a nossa fé. Acabamos de celebrar o Natal do Senhor e de repente vem uma provação dessa para ver se estamos firmes mesmo no Senhor”, diz a publicação.

A Paróquia de Santo Expedito e Nossa Senhora da Abadia, relacionou para as autoridades policiais os objetos e aparelhos normalmente utilizados para a celebração das cerimônias religiosas.

Dois castiçais

A cruz do Altar

Os microfones

A mesa de som

As caixas de som

Os dois retornos das caixas de som

Um ventilador de parede

O espelho grande da sacristia

Quebraram a imagem do Menino Jesus

Todas as toalhas novas de Missa

A paróquia necessita adquirir novos objetos e artigos religiosos para dar continuidade à missão religiosa. (RCIA)

