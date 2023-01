IBGE disponibiliza disque-censo 137 para quem ainda não foi recenseado em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informa que O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou mais um canal para que as pessoas que ainda não responderam ao Censo 2022, possam responder a pesquisa. Foi disponibilizado o Disque-Censo 137 em que o questionário poderá ser respondido no período de 8h às 21h30. O canal de atendimento estará disponível até o fim de janeiro.

Em Ibaté, o levantamento continua abaixo dos índices depois que alguns setores foram reabertos para que a consulta à população seja concluída de forma definitiva. De acordo com os dados divulgados previamente pelo IBGE nos últimos dias de 2022, até o dia 25 de dezembro de 2022, a cidade de Ibaté registrava uma população total de 32.068 habitantes, porém, estima-se que esse número seja bem maior do que o apresentado.

Conforme anunciado, os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo 2022 devem ligar para o Disque-Censo 137, que passa a atender em todo o país desde o dia 27 de dezembro de 2022. O serviço está sendo disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 8h às 21h30. Também há disponível a opção dos telefones da Agência do IBGE na cidade de São Carlos, com os seguintes números de telefone (16) 3371-4318 - (16) 3307-7156 e pelo Aplicativo WhatsApp (16) 98116-1860.

Assim como em todo o País, o coordenador censitário da subárea do IBGE, Luiz Nicolosi Rodrigues relatou dificuldades enfrentadas no município. "Sem dúvida, o maior desafio foi a dificuldade de acesso aos moradores, com índice considerável de recusa em receber os recenseadores e responder o questionário. "As pessoas estavam com medo, havendo recusas, prejudicando o trabalho e desmotivando o recenseador. Recusas tanto veladas, as pessoas que não atenderam ou postergaram a resposta ao questionário, quando expressas, a pessoa se recusou a responder, tratando com rispidez o recenseador)", apontou

Os dados colhidos pela pesquisa são importantes para se entender quantas pessoas vivem, como elas vivem e quais são as suas necessidades. Os resultados também ajudam no desenvolvimento de políticas públicas para atender as demandas do município. O índice populacional é utilizado como parâmetro pelo governo para o repasse de recursos aos municípios.

COMO FUNCIONA O DISQUE-CENSO?

Ao receber a ligação, os atendentes pedem que o morador se certifique de que nenhuma outra pessoa que reside no domicílio respondeu ao Censo, pois basta que um morador forneça as informações por todos. Caso o morador confirme que ninguém no domicílio respondeu, a ligação prossegue e o atendente solicita o endereço para verificação.

A partir da conferência no banco de dados, o atendente informa ao morador se o endereço consta como visitado ou não. Se o domicílio tiver sido visitado, a informação é passada ao morador e o atendimento é encerrado. Caso o endereço não tenha sido visitado, o atendente agendará a entrevista com um recenseador, que poderá ser realizada de forma presencial, por telefone ou internet, dependendo da opção do morador.

Todas as informações prestadas ao estudo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística são sigilosas.

