Homem em "saidinha" e enteado são mortos a tiros em cidade da região

SIGA O SCA NO

Nelson (direita) e o enteado de 14 anos, Pedro Henrique Sobral - Crédito: arquivo pessoal

Serão sepultados neste domingo (16) os corpos de um homem de 32 anos e seu enteado de 14 que foram assassinados a tiros na manhã deste sábado (15), em Araras/SP.

As vítimas, Nelson Cristiano Chucai de Oliveira, conhecido como "Nelsinho", e Pedro Henrique Sobral, estavam na loja da família, que faz manutenção de celulares, quando foram rendidas e mortas a tiros por dois homens que estavam em um carro preto.

Nelsinho estava em liberdade temporária desde o dia 11 de junho, beneficiado pelo regime de "saidinha" do presídio. Ele tinha passagens por furto qualificado, roubo e tráfico de drogas, cumprindo pena no regime semiaberto no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Limeira.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como duplo homicídio e as investigações já começaram. Imagens de câmeras de segurança da região devem auxiliar na identificação dos assassinos. Até o momento, ninguém foi preso.

Leia Também