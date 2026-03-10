Homem Ã© preso apÃ³s agredir companheira

Um caso de violência doméstica terminou em prisão na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Nova Itirapina, em Itirapina.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada inicialmente por meio de uma denúncia anônima que relatava uma possível agressão dentro de uma residência. No primeiro atendimento, a situação aparentava ser apenas uma discussão entre o casal e as partes foram orientadas pelos policiais.

Minutos depois, porém, a própria vítima voltou a pedir ajuda. Segundo o relato da mulher, logo após a saída da equipe policial, o companheiro entrou no quarto e passou a agredi-la com socos na região da cabeça e da nuca.

Os policiais retornaram imediatamente ao local e deram voz de prisão ao agressor. Ele foi detido e conduzido, juntamente com a vítima, para atendimento médico no Hospital São José.

Após avaliação médica, foi constatado que a mulher apresentava inchaço na região da cabeça em decorrência das agressões. Na sequência, ambos foram levados ao plantão policial em Rio Claro, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

O homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m