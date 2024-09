Homem é preso acusado de furtar R$ 1200 em moedas de depósito de bebidas

Na manhã do último sábado, 7, por volta das 9h10, um depósito de bebidas localizado na Rua Ciro Resende, Dourado, foi alvo de um furto. As imagens das câmeras de segurança mostraram que um indivíduo, arrombou a porta dos fundos do estabelecimento e levou cerca de R$ 1200 em moedas de 1 real, 50 centavos e 25 centavos.

Após a denúncia, a Polícia Militar, por meio da equipe da 2ª Cia, iniciou buscas pela cidade. Com base nas imagens, os policiais conseguiram identificar o suspeito e localizá-lo na Avenida da Saudade. Durante a abordagem, foi encontrado em seu bolso o valor de R$ 1166,60.

Questionado sobre a origem do dinheiro, o rapaz alegou ter recebido por um serviço, mas as investigações revelaram que ele havia trocado as moedas furtadas em um estabelecimento comercial. A polícia também encontrou na residência do suspeito a blusa de frio utilizada no crime.

Diante das evidências, o acusado foi preso em flagrante e conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado por furto qualificado. O caso segue sob investigação.

