Haverá interdições parciais em acessos da SP-147, no perímetro urbano de Limeira

A Arteris Intervias informa interdições parciais em acesos da Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), no perímetro urbano de Limeira, na semana que vem. Os bloqueios temporários acontecem de segunda (1º) a sexta-feira (5), das 8h às 16h, em alças do dispositivo localizado no km 114,1, para serviços de manutenção.

A concessionária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção ao se aproximarem da área em obras e ficar atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

Durante os trabalhos, motoristas que trafegam pela SP-151 (Limeira/Iracemápolis) ou pelo sentido Piracicaba (oeste) e precisam fazer o retorno devem utilizar o próximo dispositivo localizado no km 115,7 da SP-147.

