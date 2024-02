Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Itirapina

SIGA O SCA NO

Esquadrilha da Fumaça - Crédito: divulgação/FAB

No sábado (2), às 15h30, na Praça Jardim Europa, a renomada Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação emocionante nos céus de Itirapina, marcando o início das comemorações do aniversário de 89 anos da cidade. O espetáculo aéreo promete encantar o público com manobras acrobáticas e precisão incomparáveis.

Após a exibição da Esquadrilha da Fumaça, o evento continua com shows musicais imperdíveis. Às 17h30, a banda Sonora subirá ao palco para animar a plateia com seu repertório envolvente. Em seguida, às 19h30, a Banda itirapinense TS5 encerrará a noite com muita música e energia contagiante.

Da assessoria

