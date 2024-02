Encerra nesta sexta-feira (9) prazo para cadastro de vendedores ambulantes de Ibaté em eventos oficiais

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através do Departamento de Fiscalização, faz último chamamento aos vendedores ambulantes de Ibaté para participarem do Cadastramento e Autorização para a comercialização de produtos alimentícios e bebidas em eventos oficiais totalmente custeados pela Prefeitura no ano de 2024, de acordo com o Decreto Municipal 3.165 de 6 de junho de 2023.

As inscrições encerram-se nesta sexta-feira, 9, e podem ser feitas das 8h às 17h, na sede da Prefeitura Municipal, Rua Paulino Carlos, nº 1.300, Centro, no setor de Protocolo.

Os interessados devem levar cópia dos seguintes documentos: Cédula de Identidade – RG, Cadastro de Pessoa Física – CPF, Comprovante de Residência atual, Inscrição Municipal, Alvará de Localização e Funcionamento, Licença VISAM (Vigilância Sanitária Municipal) e 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes e residir na cidade de Ibaté no mínimo há 2 (dois) anos.

A Prefeitura tem se empenhado no incentivo e apoio ao empreendedorismo local, bem como no fomento ao desenvolvimento da cidade. Mesmo quem já possui o cadastro tem a necessidade de renovar.

Mais informações poderão ser obtidas através do portal da Prefeitura de Ibaté no http://www.ibate.sp.gov.br/.

