Eixo SP inicia obras em novos trechos da Washington Luís; confira

Obras SP310 - Crédito: divulgação

Nos próximos dias, equipes da Eixo SP Concessionária de Rodovias estarão atuando em Cordeirópolis, Rio Claro e Corumbataí. São as novas frentes de trabalhos que darão sequência à programação das obras de revitalização do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís. Em razão das intervenções, a concessionária pede atenção redobrada aos usuários e, sempre que possível, que antecipem a saída por conta de eventual lentidão no trânsito, especialmente nos horários de pico.

A nova rodada de obras teve início neste domingo (28) no trecho que abrange o km 156 e o km 158, na pista sentido Capital, em Cordeirópolis. Os serviços vão até dia 4 de maio, pois envolvem fresagem profunda e recomposição do pavimento, podendo chegar a 26 centímetros de espessura dependendo da localização e da patologia.

São intervenções mais complexas que necessitam de interdição de uma das faixas de rolamento por mais de 24 horas em razão da extensão do trecho e a aplicação do novo pavimento ter de ser executada em até quatro camadas, a fim de atender os parâmetros de qualidade. Haverá interrupções dos trabalhos no feriado, dia 1º de maio, e também na sexta-feira (3).

Outra equipe iniciou os trabalhos nesta segunda-feira (29) no trecho que compreende o km 190 e o km 192, na pista sentido Interior, em Corumbataí. Neste caso, a interdição ocorrerá somente no período diurno, com início às 7h e liberação da via às 17h. De acordo com o cronograma, a obra deve seguir até o dia 5 de maio.

E no dia 5 terá início uma nova obra de reparo profundo com necessidade de interdição da via no sistema 24 horas. Será entre o km 178 e km 180, na pista sentido Capital, em Rio Claro. No entanto, este serviço terá uma duração menor. Começará no domingo (5), a partir das 6h, com encerramento dos trabalhos previsto para o dia seguinte, segunda-feira (6), por volta das 17h.

Leia Também