Duas pessoas perdem a vida após acidente em rodovia da região

Um grave acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, 16, no contorno rodoviário de Jaú, próximo ao acesso à rodovia Jaú-Brotas, resultou na morte de duas pessoas.

De acordo com as primeiras informações, uma motocicleta colidiu violentamente na traseira de um caminhão semi-reboque, que estava carregado com pedregulhos. A força do impacto causou ferimentos graves aos dois ocupantes da moto, que infelizmente não resistiram e faleceram no local.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A Polícia Militar Rodoviária esteve presente no local para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as causas do acidente.

O trecho da rodovia onde ocorreu a colisão foi interditado por algumas horas para a realização dos trabalhos de socorro e remoção dos veículos, o que causou congestionamento na região.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão apuradas pela polícia.

