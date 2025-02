DIG prende mulher acusada de matar idoso

Crédito: Flávio Fernandes

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Araraquara prendeu E.S.S., de 35 anos, acusada de assassinar Antônio Ferreira de Souza, de 75 anos, com golpes de faca dentro da residência da vítima. O crime ocorreu na madrugada da última terça-feira (11), no Jardim Brasília, e foi descoberto na manhã de quarta-feira (12), quando a filha encontrou o pai caído no corredor da casa, em meio a uma poça de sangue, e acionou a Polícia Militar.

Os investigadores iniciaram um trabalho detalhado para identificar o autor do crime, ouvindo testemunhas, analisando imagens de segurança e reunindo provas. Segundo o delegado Renato Candido Soares, a polícia obteve informações de que Antônio foi visto na noite anterior acompanhado de E.S.S.em um bar na Avenida Alameda Paulista, na Vila Xavier, onde os dois consumiam bebidas alcoólicas.

“Realizamos diversas diligências para localizá-la, pois sabíamos que ela era a última pessoa que esteve com a vítima naquela noite. Após um intenso trabalho, conseguimos encontrá-la e levá-la para a delegacia”, explicou o delegado.

Durante o interrogatório, E.S.S. foi confrontada com evidências colhidas na cena do crime, incluindo um ferimento no pescoço e um papel com marcas de sangue que não pertenciam à vítima. Diante das provas, ela confessou o crime.

Em depoimento, a mulher alegou que estava sob efeito de álcool e drogas no momento do ataque. “Ela disse que considerava a vítima como um pai e que não tinha nenhum relacionamento amoroso com ele. No entanto, após um desentendimento na madrugada, o atacou com golpes de faca”, revelou o delegado.

Ainda há divergências sobre o que motivou o crime. Testemunhas relataram que a noite transcorreu de forma tranquila, mas também há indícios de que houve uma discussão. O caso segue sob investigação.

A perícia constatou que Antônio foi atingido por uma facada no tórax e pelo menos três no pescoço. Além disso, a vítima apresentava um ferimento na mão, possivelmente causado ao tentar se defender.

Segundo o delegado, a mulher demonstrou arrependimento durante o interrogatório. “Ela afirmou que não tinha a intenção de cometer o crime e que a vítima era alguém querido para ela. No entanto, os fatos indicam um ataque violento, e ela precisará responder por isso”, afirmou Soares.

A acusada está presa temporariamente na Cadeia Pública Feminina de São Carlos, enquanto a investigação segue para esclarecer todos os detalhes do caso. Este é o segundo homicídio registrado na cidade em menos de uma semana, ambos rapidamente solucionados pela DIG.

Colaborou Flávio Fernandes

