Idoso de 75 anos é encontrado morto com sinais de violência; Polícia investiga o caso

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Flávio Fernandes

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) confirmou a identidade do idoso de 75 anos encontrado morto na manhã desta quarta-feira (12) no quintal de sua residência, localizada na Avenida Egisto Gandolfi, próxima à praça central do Jardim Brasília, em Araraquara. A vítima foi identificada como Antônio Ferreira de Souza.

Segundo informações preliminares, o corpo apresentava múltiplas perfurações por arma branca, sugerindo um crime violento. Além disso, o celular da vítima não foi encontrado no local, levantando a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte).

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia, que realizou a coleta de evidências. A DIG de Araraquara já deu início às investigações para identificar e localizar o(s) autor(es) do crime.

Colaborou Flávio Fernandes

Leia Também