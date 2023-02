CRAS de Ibaté abre 76 vagas em oficinas gratuitas

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

O Centro de Referência de Assistência Social de Ibaté - CRAS Cruzado por meio da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, iniciou nesta segunda-feira, 13, inscrições para Oficinas gratuitas de Corte e Costura; Manicure; Cabeleireiro e Barbearia; Crochê e Ponto Cruz.

Os interessados devem se dirigir até o CRAS Cruzado, situado à Rua João Fabiano nº10, Jardim Esfer, de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h, e realizar sua inscrição.

Segundo a Coordenadora do CRAS, Vilma dos Santos Souza, são cinco opções que vão ajudar os moradores na geração de renda. "No ato da inscrição é necessário apresentar a Carteira de Vacinação contra Covid 19, com o esquema vacinal completo, comprovante de residência, RG e ter 18 anos completos [ou mais]. Lembrando que o período de inscrições ocorre até o preenchimento das vagas", destaca a coordenadora.

Entre as oficinas oferecidas no CRAS estão:

-Manicure (08 vagas);

-Crochê (08 vagas);

-Corte e Costura - em dias alternados (12 vagas);

-Cabeleireiro e Barbeiro - em dias alternados (40 vagas);

-Ponto Cruz (08 vagas).

Todos os participantes recebem no encerramento das oficinas, o certificado de conclusão.

"Nossa intenção é profissionalizar pessoas e ajudá-las em suas rendas, assim elas podem agregar ao seu currículo ou até mesmo ter seu próprio pequeno negócio", finalizou a Coordenadora de Assistência Social, Amanda Affonso.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-5985.

